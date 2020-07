L'INCHIESTA

PORDENONE L'ex presidente dell'Atap, il cordenonese Mauro Vagaggini, 58 anni, è sospettato di aver utilizzato risorse della società pubblica, circa 130mila euro, per esigenze personali. Il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pordenone sta facendo verifiche sui rimborsi spese che vanno dal 2010 al 2019. E ieri mattina, su delega del procuratore Raffaele Tito e del sostituto procuratore Carmelo Barbaro, i finanzieri sono usciti allo scoperto con una serie di perquisizioni che hanno interessato abitazione, casa al mare, uffici e sedi di società riconducibili a Vagaggini. L'ipotesi di reato a cui gli inquirenti stanno lavorando è di peculato continuato. A Vagaggini si contesta di aver distratto denaro in qualità di incaricato di pubblico servizio, nelle vesti di presidente del Cda e amministratore delegato di due società di trasporto pubblico pordenonesi: l'Atap Spa di via Candiani e la Sti Spa di viale Trieste (Servizi Trasporti Interregionale). «Avevamo il dovere - ha spiegato in una nota il procuratore - di verificare l'attendibilità di due dettagliati esposti che sono stati presentati da parte degli attuali vertici delle società nei giorni scorsi, nei quali si ipotizza la reiterata distrazione di denaro pubblico dalle due società, per un ammontare che allo stato attuale è stato quantificato in non meno di 130 mila euro».

LE PERQUISIZIONI

Alle 7 di ieri mattina i finanzieri erano in piazza della Vittoria a Cordenons, dove si trova l'abitazione di Vagaggini, ora sotto sequestro per equivalente; in via San Giovanni, sempre a Cordenons, dove ha sede la società di onoranze funebri Servizi MVA gestita da Vagaggini; a Lignano Pineta dove la famiglia dell'ex presidente Atap ha un appartamento; ancora in via Pasch a Cordenons, dove ha sede la City Green, società di giardinaggio in liquidazione; infine, alla Fit Lown di via Pasch, un'associazione sportiva legata a Vagaggini. La Procura aveva dato indicazioni affinchè fossero ispezionati anche computer, tablet e telefonini (una perquisizione informatica).

I SEQUESTRI

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato diversa documentazione che potrebbe aiutare a far chiarezza sulla posizione dell'ex presidente Atap. Dall'officina privata di Vagaggini - che è un appassionato di motori - sono state portate via quattro gomme per auto che corrisponderebbero a quelle indicate in una delle fatture contestate dai nuovi vertici dell'Atap, nonchè un cric. Vi è il sospetto che siano stati acquistati con denaro delle due società di trasporto pubblico, ma è ancora tutto da dimostrare.

LE ACCUSE

Il decreto di perquisizione ha il valore di un'informazione di garanzia. Vagaggini ieri mattina ha potuto leggere i due capi di imputazione provvisori ipotizzati dalla Procura. Il primo riguarda l'Atap. Dal 2013 al 2017 - secondo quanto denunciato dai nuovi vertici della società - avrebbe beneficiato di rimborsi spese non giustificati per 10.666 euro per pasti; si sarebbe assegnato come benefit l'auto, nonostante Statuto e assemblea non lo prevedessero, circostanza che gli avrebbe procurato un vantaggio di 14.735 euro; il telepass aziendale sarebbe stato utilizzato anche per viaggi personali (1.191 euro), sarebbero stati fatti acquisti non rimborsabili per 1.873 e viaggi personali per 1.578. Il nuovo Cda dell'Atap ha denunciato anche alcune sponsorizzazioni per complessivi 14.934 euro a scuderie amiche del Vagaggini appassionato di rally. Sono la Knige Racing Maniago, al North East Ideas di Cordenons e la Scuderia Sagittario di Pordenone. Il secondo capo di imputazione si riferisce a un periodo ancora più ampio, che va dal 2010 al 2019, e coinvolge Vagaggini in qualità di presidente della Sti Spa. Anche in questo caso dovra essere fatta chiarezza su 13.200 euro di sponsorizzazioni alla Fit Lown di Cordenons e alla North East Ideas; su 11mila euro di rimborsi per i pasti; 17.854 euro per l'acquisto di beni non destinati alla Sti; 31.477 euro di rimborsi chilometrici; 2.913 euro di spese per il telepass; 221 euro per dei pernottamenti; infine, su incarichi affidati a società a lui riconducibili, senza valutare altri preventivi, per 5.075 euro (Onoranze funebri e City Green) e per ulteriori 3.250 euro (City Green).

