Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOUDINE Oltre 32 milioni di euro alle strutture private accreditate per l'erogazione delle prestazioni per conto del servizio sanitario regionale. È il conto dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, che ha appena varato un decreto propedeutico alla stipula dei singoli contratti con le case di cura interessate, rimandando ad un provvedimento successivo la definizione delle intese per dare attuazione a quanto previsto dagli...