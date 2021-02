IL QUADRO

UDINE Dopo l'andamento pandemico degli scorsi giorni che ha consentito al Friuli Venezia Giulia di restare in fascia gialla senz'altro per la prossima settimana, ieri è stato l'andamento dei ricoveri ordinari e il numero degli isolamenti causa Covid 19 a segnare una flessione, mentre restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive. Otto i morti, che portano a 2.756 il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia. Negli altri reparti ospedalieri i degenti sono attualmente 348 e sono 8.884 le persone in isolamento. Per quanto riguarda in nuovi positivi, i tamponi molecolari ieri ne hanno rilevati 216 su 5.783 test eseguiti, cioè il 3,74%. A questi numeri si devono aggiungere i 110 casi positivi rivelati con i test rapidi antigenici, pari al 2,7% sui 4.009 esami effettuati.

IL PIANO

In vista dell'avvio del programma vaccinale su larga scala che coinvolgerà tutta la popolazione, la Regione ha elaborato un piano che coinvolgerà quasi tutti i comuni ad eccezione di alcuni più piccoli che saranno accorpati. Il programma sarà a breve comunicato ai sindaci per far partire l'organizzazione degli spazi dedicati alla somministrazione del siero anti-covid. Luoghi che consentano il distanziamento e dotati di ampi parcheggi. Intanto il presidente Massimiliano Fedriga, dopo la riunione della conferenza delle Regioni, ha fatto sapere che «è necessario rivedere l'elenco delle attività economiche che mettono a rischio la tenuta sistema sanitario perché possono agevolare la diffusione del virus, le quali non possono riprendere e vanno indennizzate, dando invece alle altre la possibilità di riaprire in sicurezza». Il governatore ha inoltre rimarcato che «a tutela della salute dei cittadini e della tenuta economica del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia e delle altre Regioni e Province a statuto speciale è importante che si concretizzino le rassicurazioni ricevute sull'assegnazione di fondi da parte del Governo alle Speciali per l'esecuzione dei vaccini per il Covid-19 da parte dei medici di medicina generale. Se le dotazioni economiche per quest'azione, fondamentale per il contrasto del coronavirus, avvenissero solo attraverso un aumento della dotazione del Fondo sanitario nazionale si creerebbero danni e squilibri intollerabili nei confronti delle Regioni che non aderiscono a quel fondo ma finanziano la sanità con risorse proprie».

VACCINI

«Anche il Friuli Venezia Giulia sarà interessato dalla riduzione della consegna delle dosi di vaccino AstraZeneca che si sta verificando a livello nazionale. La prossima settimana il nostro sistema sanitario riceverà infatti 10.100 dosi invece della 11.300 previste» Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che «la riduzione è contenuta, ovvero il 10 per cento, non inciderà in maniera rilevante sulla campagna vaccinale e sulle agende definite dalle aziende sanitarie tuttavia non possiamo registrare che invece di accelerare rischiamo di rallentare. Gli appuntamenti già fissati per i prossimi giorni verranno quindi rispettati; al momento la nostra Regione dispone infatti di una quantità di vaccini sufficiente al proseguimento delle azioni avviate in base alle indicazioni del Ministero della Salute». Riccardi ha quindi auspicato che «le minori consegne di questa settimana vengano compensate nel corso delle successive, dato che il vaccino è il più importante strumento al momento a nostra disposizione nella lotta al Covid-19».

IL BOLLETTINO

Secondo le informazioni fornite da Riccardi, ieri si sono riscontrati 7 casi di positività tra le persone ospitate nelle residenze per anziani, mentre non ci sono stati casi di operatori sanitari attivi in tali centri. Tra i sanitari sono stati confermati positivi un medico e un operatore sanitario nell'Asufc, un medico e un amministrativo nell'Azienda sanitaria Giuliano Isontina. Positiva anche una persona rientrata dall'India. Se alcuni numeri sono confortanti, il quadro generale resta quello «di un'emergenza ancora in corso», ha sottolineato comunque Riccardi, consegnando ad Aviano gli attestati ai volontari della Protezione civile che si sono resi disponibili in questo mesi. «Un tributo di riconoscenza al sistema volontario, straordinario di questa regione ha affermato allargando l'orizzonte a tutte gli operatori della Protezione civile in campo -. Esprimo gratitudine a tutte le componenti del volontariato ha proseguito -, nella consapevolezza che esse saranno ancora fondamentali anche per la prosecuzione della campagna vaccinale». Il sistema sanitario Fvg in contemporanea deve però garantire attenzione e possibilità di cura a tutti i malati, anche potenziando i sistemi di prevenzione. Va in questa direzione la formalizzazione del progetto per attivare il Registro regionale delle morti cardiache improvvise, che coinvolge Asugi e l'Università di Trieste.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

