LA CAMPAGNA

PORDENONE E UDINE La doccia gelata è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia. La sospensione da parte dell'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) del vaccino AstraZeneca impatta sulla campagna di immunizzazione in regione. I centri dedicati agli insegnanti e alle forze dell'ordine ieri si sono immediatamente fermati e anche oggi non ci saranno iniezioni. «La decisione di Aifa - ha spiegato il vicepresidente Riccardi - fa seguito al sequestro del lotto 5811 di AstraZeneca messo in atto dalla Procura di Biella conseguentemente al decesso di un docente a cui era stato inoculato il vaccino. Nel dettaglio, per quel che riguarda il lotto in questione, le giacenze di AstraZeneca bloccate in regione ammontano in tutto a 2.980 dosi, così suddivise a livello territoriale: Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) 620; Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) 2.360; Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) zero. La quantità complessiva di dosi del lotto posto sotto sequestro consegnate originariamente alla regione corrisponde a 10.100: 3.600 ad Asugi, 3.600 ad Asufc e 2.900 ad Asfo. «Temiamo che poi le persone non si fidino», confessa Riccardi. «Mi auguro che l'allarme sia infondato».

FUMATA BIANCA

Entro la prossima settimana i medici di medicina generale scenderanno in campo per effettuare finalmente le vaccinazioni. Ieri, infatti, è stato sottoscritto l'accordo economico in Regione. Ora manca solamente un passaggio in giunta regionale, che avverrà venerdì. Nei prossimi due giorni, invece, all'interno delle quattro province si capirà quanti professionisti aderiranno alla campagna vaccinale e in questo senso si sono già mosse le Aziende sanitarie territoriali.

IL COMPENSO

L'accordo prevede un compenso di 6,16 euro per la vaccinazione in un locale individuato dall'Azienda sanitaria, di 10 euro in ambulatorio e di 25,06 euro se l'iniezione è effettuata a casa dell'assistito. I medici di medicina generale, in poche parole, potranno vaccinare ovunque. Si va appunto dagli ambulatori attrezzati ai locali ampi come ad esempio le Fiere o i palazzetti dello sport, quando saranno disponibili. In questa primissima fase, però, saranno fondamentali soprattutto per eseguire le iniezioni a domicilio ai pazienti ultraottantenni che non possono spostarsi. Il sostegno dei medici di famiglia è fondamentale per evitare di arrivare sino a maggio con l'immunizzazione degli anziani. Si chiuderà così una partita importante, caratterizzata anche da uno scontro tra i dottori di base e il personale ospedaliero. Particolari tensioni sono state avvertite in provincia di Udine, dove gli attriti tra le due anime della medicina (ospedale e generale) sono stati pesanti.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA