Associazioni e cittadini: «Vogliamo una città viva»

DENTRO IL CORTEOVENEZIA Inquinamento, rischio per i fondali, salute e motivi economici. Sono queste le principali motivazioni che hanno portato il popolo dei No Navi a manifestare contro l'ingresso in laguna delle navi di grandi dimensioni. A concludere ufficialmente la manifestazione è stato Tommaso Cacciari, leader dei dissidenti lagunari, che ha invitato tutti, dopo aver sciolto l'evento,«a prenderci uno spritz sotto al campanile, perché da libero cittadino con la mia bandiera vado dove voglio, ci sono otto accessi alla piazza, non...