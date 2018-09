CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSOCIAZIONEPADOVA «Bene l'ecodomenica, ma si deve fare di più per contrastare l'inquinamento atmosferico». Legambiente che parteciperà attivamente alle manifestazione che, domani, faranno da corollario allo stop delle auto in centro storico, non rinuncia ad incalzare l'amministrazione sul fronte della lotta al Pm 10. Sulla lotta allo smog, d'altronde, l'associazione ambientalista nell'ultimo ventennio non ha fatto sconti a nessuna amministrazione. «Manifestazioni come quella di domani spiega Sandro Ginestri vanno benissimo per...