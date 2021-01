ASSISTENZA

VENEZIA Ritornano i buoni spesa. E questa volta in versione digitale. Dal 1. febbraio (ore 12) sarà infatti possibile presentare la domanda on line per la seconda ondata di aiuti organizzata dall'Amministrazione a sostegno delle persone in difficoltà economica a causa dell'emergenza. Una procedura semplice, veloce, senza complicazioni burocratiche come, ad esempio, il modello Isee.

Sarà infatti sufficiente un'autocertificazione, collegandosi alla sezione dedicata del portale Dime (sportello web del Comune: dime.comune.venezia.it) e compilando il form. A quel punto basterà attendere di essere contattati via mail.

Ecco, appunto, tra i pochi requisiti richiesti c'è quello di fornire un indirizzo di posta elettronica, l'unico modo per ricevere le tre comunicazioni successive all'invio della richiesta: conferma della presa in carico, accettazione della domanda, importo del voucher e come spenderlo.

I REQUISITI

Ad ogni modo, per qualsiasi difficoltà, è attivo il numero telefonico 041041. Le altre condizioni previste sono la residenza nel territorio comunale, la possibilità di presentare una sola richiesta per nucleo familiare, non beneficiare di reddito o pensione di cittadinanza e naturalmente la reale situazione di indigenza che impedisca di riuscire ad acquistare i beni di prima necessità a causa del Covid-19. Per esaminare le pratiche (in ordine cronologico fino ad esaurimento risorse), che potranno essere inoltrate entro le 12 del 9 febbraio, è stato creato un team di 20 persone.

«Viviamo una profonda crisi economica e sociale, soprattutto a Venezia - commenta l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - Abbiamo assistito al crescere del bisogno, aiutando 8 mila famiglie, ma nei prossimi mesi la situazione continuerà ad essere impegnativa, per questo metteremo in campo più misure possibile a supporto dei cittadini, e ringrazio il Terzo settore, volontari, parrocchie e Caritas per il sostegno offertoci. In questo caso - precisa - impiegheremo 1 milione di euro per i buoni spesa e 350 mila euro per i pacchi alimentari, rimettendoci al senso civico, perché nessuno faccia domanda sapendo di non essere realmente in difficoltà».

LA SCADENZA

La scadenza dei voucher sarà datata 30 aprile, ma di quali importi stiamo parlando? «Variano da 50 a 400 euro - spiega il direttore della Direzione Coesione sociale Danilo Corrà - dipende dal livello di criticità economica e dalla composizione del nucleo familiare che, per esempio, potrebbe presentare situazioni di disabilità».

Ora, una volta accettata la domanda, il richiedente dovrà accedere alla piattaforma digitale Welfarex, messa a disposizione gratuitamente dalla società CGMoving, scegliendo in quale esercizio convenzionato intende spendere l'importo. Dopo aver selezionato il negozio, basterà cliccare su Richiedi i buoni e poi Scarica voucher, che potrà essere stampato oppure presentato in formato digitale.

GLI ESERCENTI

Al momento, su tutto il territorio comunale (isole comprese), gli esercenti caricati a sistema sono un centinaio, tra grande distribuzione, dettaglio locale, farmacie, e per chi volesse aderire all'iniziativa è possibile comunicare la disponibilità scrivendo a dir.cittadinoimprese@comune.venezia.it. Questo oggi, anzi, dal 1. febbraio in poi. Ma ieri, quali sono stati i numeri della prima ondata di buoni spesa? Un anno fa le domande pervenute furono 6.620, di cui 4.889 accolte, per un totale di 19.385 buoni distribuiti, che ammontarono a 958 mila euro. Per quanto riguarda i pacchi alimentari, i dati della prima fase riportano 1.106 attivazioni, che produssero 6.306 forniture alle quali si aggiungono 385 nuclei raggiunti dai kit tramite gli empori solidali. Oggi, i pacchi alimentari attivi nutrono 681 famiglie.

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA