ASSISTENZA AGLI ANZIANIROVIGO Il Comune di Rovigo sta pensando alla cessione di Casa Serena alla Regione Veneto. L'agenzia regionale Ater, impegnata nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica, mira inoltre in questo modo a comprarne una porzione per la realizzazione di alloggi popolari.BOCCHE CUCITEDa Palazzo Nodari non sono giunte conferme, ma nemmeno smentite, anche se pare che questo ragionamento sia un po' più di una semplice ipotesi. Questa operazione permetterebbe al Comune rodigino di liberarsi di un grandissimo peso economico...