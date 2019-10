CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Assicurazione di comunità. Contro furti e danni meteo il Comune del capoluogo invita i cittadini a proteggersi. Bastano 100 euro all'anno per mettersi al riparo dai topi d'appartamento e dal meteo che, Vaia insegna, può causare disastri. Il costo è vantaggioso ed è stato strappato dal Comune all'Agenzia assicurativa per dare sollievo alle principali paure della popolazione. La proposta è stata approvata lunedì dalla giunta. «Vogliamo offrire ai nostri concittadini una possibile soluzione per proteggere le proprie abitazioni» ha...