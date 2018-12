«Assessori per mille euro così è difficile governare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICACHIOGGIA In due anni di governo tre assessori hanno già salutato la compagnia, anche se in teoria erano tutti dello stesso partito perché il Movimento Cinque Stelle governa in beata solitudine. Marco Boscolo Bielo si è dimesso a fine 2016, Patrizia Trapella e Angela D'Este qualche mese fa. Non è certo un bel record quello di Alessandro Ferro, e arrivati alla boa di metà mandato è inevitabile chiedergli conto di questa inconsueta fragilità della sua giunta.Ma la risposta del sindaco è spiazzante: «Lei farebbe l'assessore per...