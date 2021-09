Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«La posizione di contrarietà all'obbligo del green pass per i lavoratori espressa dall'assessore regionale Scoccimarro è irresponsabile e inaccettabile. È necessario un pronunciamento da parte del presidente Fedriga e corretto un ritiro delle deleghe, visto che per l'assessore pare venire prima la propaganda di Fdi, poi la sicurezza sanitaria del Friuli Venezia Giulia».Lo afferma il capogruppo del Pd in consiglio regionale Diego Moretti,...