I CONTROLLI

MESTRE È passato quasi un anno dal primo decreto legge del 25 marzo, una delle prime misure anti contagio previste dal governo. Ancora, però, alcuni locali faticano a rispettare le norme imposte: due locali di Mestre sono stati multati dalla polizia locale ed ora dovranno abbassare le serrande per 5 giorni. I controlli del fine settimana della polizia locale, servizio attività produttive e Commercio di Mestre, hanno riguardato, in particolare, un negozio di alimentari in via della Torre e un banchetto del mercato di via Allegri. Il primo, intorno alle 19, aveva all'interno del negozio sette clienti: un numero ben superiore rispetto a quello che poteva contenere stando alla normativa. Praticamente il doppio. Per lui, quindi, è scattata la sanzione di rito. L'altro, invece, un banchetto di abbigliamento, sabato mattina non aveva distanziato i propri clienti, creando il classico assembramento. Inoltre, non aveva messo a disposizione il gel disinfettante. Alla richiesta di spiegazioni degli agenti, l'uomo ha risposto: «L'ho messo via, altrimenti me lo rubano». Per tutti e due, quindi, cinque giorni di stop forzato.

Tre ambulanti sono stati inoltre diffidati per aver notevolmente allargato la loro superficie di vendita all'interno del mercato. Stesso discorso anche per diversi locali del centro di Mestre, tra Riviera XX Settembre e piazzetta Toniolo: secondo gli agenti, infatti, avevano ampliato il plateatico ben oltre la concessione prevista. In alcuni casi la superficie era stata triplicata. Per loro niente multa, ma una diffida. Una sorta di cartellino giallo, non potranno più sgarrare per cinque anni, altrimenti scatteranno sanzioni più pesanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA