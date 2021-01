MESTRE L'aperitivo di sabato scorso l'ha dimostrato: in centro a Mestre il rischio assembramenti c'è, soprattutto nel fine settimana e nell'orario pre cena. Sabato, appunto, questura, carabinieri e polizia locale sono dovuti intervenire per sfollare un esercito di 200 giovani che si erano radunati in riviera XX Settembre. Per cercare di limitare le occasioni di contagio, allora, questura e polizia locale hanno deciso di dedicare una pattuglia fissa al presidio del centro. Per quanto riguarda la volante della polizia di Stato, l'obiettivo è controllare, in particolare, un doppio fenomeno che sta continuando a pesare sulla città: da una parte le azioni di una banda di teppistelli che tra piazzale Cialdini e piazza Barche ne sta facendo di tutti i colori, dall'altra appunto cercare di monitorare la questione degli aperitivi, che riguarda soprattutto i più giovani. I ragazzi prendono da asporto, per poi consumare la birra a pochi passi dal locale. Così, di fatto, tutta la zona si trasforma in un enorme plateatico abusivo. Il prefetto Vittorio Zappalorto ha ribadito che non vi saranno ulteriori misure di contenimento, continueranno a valere le restrizioni adottate durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

