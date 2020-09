IL DISTANZIAMENTO

VENEZIA Primo giorno di scuola: salta il distanziamento sociale. Gli ingressi agli istituti sono stati presi d'assalto e lunghe file a stretto contatto si sono formate sia a Venezia che nelle altre scuole del comune, dove le porte si aprono su strette calli o marciapiede. Per quanto riguarda le scuole elementari e la prima media, ai bimbi ed ai ragazzi si sono aggiunti i genitori che li accompagnavano per la prima volta, rendendo la calca ancora più nutrita.

AMMASSATI

Anche i ragazzi dei licei e degli istituti tecnici si sono ammassati peggio che nelle discoteche o nei rave party. La polizia municipale ha lasciato perdere, badando specificatamente che le masse non intralciassero la circolazione. Una situazione che si poteva prevedere e forse prevenire, anche se le scuole avevano preparato, dove possibile, ingressi differenti e orari diversificati. Questo, una volta aperti i portoni; invece nessuno, prima dell'entrata, ha provveduto a regolare i flussi e contenere i distanziamenti. Mascherine comunque e ovunque: dai bambini agli allievi più grandi, tutti indossavano almeno la protezione delle vie respiratorie e, al posto dei tradizionali saluti alle prime classi, i docenti si sono preoccupati innanzitutto di spiegare quando e dove la mascherina andava indossata.

IN CALLETTA

Caso emblematico è stato il centro storico di Venezia, zeppo di strette calli. In una di esse, vicino campo San Giacomo, insistono a pochi metri persino due sedi scolastiche: una scuola media Morosini, situata nel palazzo Priuli, e la scuola elementare Alessandro Manzoni. In qualche momento la calle è stata intasata di allievi e genitori. La Manzoni ha istituito orari, ingressi e addirittura scale differenziate per gli alunni. La vicinanza con le medie comunque c'è. Così anche per la scuola media Morosini - sede centrale - a San Stae, mentre i ragazzi del liceo artistico hanno aspettato ammassati l'orario di entrata, in fondamenta Nani.

«Le scuole potevano esporre avvertimenti ed indicazioni fuori dalle loro sedi ammette Fabio Reggio, rappresentante della sicurezza dei lavoratori dell'istituto comprensivo Morosini tuttavia non era compito dei docenti o del personale regolare i flussi. La responsabilità inizia dal momento in cui gli allievi entrano nell'edificio scolastico. Le scuole si sono trovate impreparate, a causa dei ritardi superiori e della logistica relativa alle loro locazioni. A Venezia, le scuole sono state allocate all'interno di palazzi storici, sorti non certo per l'istruzione. Tutti hanno lavorato intensamente in questi giorni, sanificando le aule e spostando i banchi. La scuola, comunque, ha fatto il massimo, con tutte le sue risorse».

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA