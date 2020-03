VERIFICHE SULLE PISTE

PORDENONE Controlli e verifiche delle forze dell'ordine sono scattati nella mattinata di ieri a Piancavallo sugli impianti di risalite delle piste e nei luoghi dove c'era maggiore concentrazione di persone. Complice la bella giornata di sole - e ovviamente la neve che era caduta nei giorni precedenti - la stazione sciistica avianese era ha registrato un record di presenze. Moltissime le persone che avevano scelto di trascorrere una giornata all'aria aperta sulle pista da sci della località montana. Inevitabili dunque, in particolare nelle ore della tarda mattinata, le code di persone davanti agli impianti di risalita. E viste le disposizioni - non tanto quelle dell'ultimo decreto approvato nelle ore dalla notte precedente, ma quelle del provvedimento precedente della scorsa settimana - sui divieti di assembramenti nei luoghi pubblici e sulla distanza da mantenere sia nei pubblici esercizi ma ogni tipo di altra manifestazione - il Comune, di concerto con la locale stazione dei Carabinieri, ha disposto delle verifiche.

I CONTROLLI

Gli uomini dell'Arma e gli agenti della Polizia comunale hanno compiuto dei sopralluoghi verificando che non vi fossero particolari assembramenti e che le disposizioni dell'ordinanza fossero rispettate in modo da garantire le misure di sicurezza per evitare i contagi da coronavirus. Il Comune ha anche contatto Promotur, la società che gestisce gli impianti e le piste del polo sciistico al fine di valutare la situazione ed eventualmente adottare alcune precauzione aggiuntive per fare in modo che la gestione delle code e degli assembramenti avvenisse nel rispetto di quanto previsto.

IL SINDACO

«La bellissima giornata di sole - ha sottolineato ieri pomeriggio il sindaco avianese Ilario De Marco - ha portato molta gente a Piancvallo. Per questo abbiamo deciso, con il comando della stazione dei Carabinieri, di eseguire alcune verifiche. Gli impianti di risalita fino al prossimo 3 aprile gireranno a metà regime, cioé due persone anziché quattro nella seggiovia in modo da tale da consentire il rispetto delle regole legate alla sicurezza sanitaria che tutti i luoghi pubblici e provati sono tenuti a rispettare».

