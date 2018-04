Assalto, ma non troppo Venezia ancora aperta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAVENEZIA Una giornata di ordinaria ressa turistica, ma nulla di più. Ieri lungo tutta la Strada Nuova i veneziani si spostavano effettuando il solito slalom tra i turisti, né più né meno di altre domeniche dell'anno, schivando bastoni per i selfie e persone che camminano a testa china guardando Google maps sul cellulare. Nell'ora di punta tra le 11 e le 13 e Per tutta la giornata i tornelli installati all'imboccatura della Lista di Spagna non sono stati chiusi. Non c'è stato bisogno di chiudere perché il ponte de l'Anconeta,...