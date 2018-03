Assalto Isis al supermarket tre morti e sedici feriti «Killer già noto alla polizia» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOPARIGI A Parigi si vedevano di nuovo molte pattuglie di militari in questi ultimi giorni, più agenti, più gendarmi, ma è da un angolo lontano della Francia, da Carcassonne e da Trèbes, paesino ai piedi dei Pirenei, che è arrivato l'attacco. Di nuovo in nome di Allah e dell'Isis, e di nuovo una corsa omicida che ricorda quella di Amedy Coulibaly in quei giorni di gennaio 2015: prima per la strada, poi contro dei gendarmi e infine dentro un supermercato. Bilancio: tre morti, sedici feriti, due molto gravi. Poco prima delle tre,...