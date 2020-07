LIDO

Domenica di sole, ancora trasporti sotto esame a Venezia, sia per l'afflusso nella città storica sia per chi è andato in spiaggia al Lido. Dove anche ieri ci sono stati pontili affollati, nessun distanziamento sociale e molti passeggeri in autobus senza mascherina.

Mentre anche in centro storico, approfittando del bel tempo, la città è stata meta di tanti per la gita di giornata, l'affluenza maggiore si è creata per le isole e per il Lido, in piazzale Santa Maria Elisabetta tra coloro che hanno deciso di trascorrere una giornata al mare dell'isola e perciò si sono riversati sulle spiagge e davanti ai chioschi sul lungomare.

LA SITUAZIONE

Rispetto ad inizio giugno, comunque, la situazione agli imbarcaderi Actv è rimasta sotto controllo anche perché il rinforzo delle linee, rispetto ad inizio giugno, ha permesso di alleggerire la pressione sulla rete del trasporto acqueo. In buona sostanza la giornata di ieri è stata assolutamente comparabile con le domeniche estive dello scorso anno. Affluenza sostenuta ma, complessivamente, pur con qualche momento di criticità, il sistema ha retto il colpo. Il prossimo fine settimana sarà un'altra prova generale in vista del Redentore.

A preoccupare, anche ieri, sono state le tante segnalazioni di persone, anche molto giovani, senza mascherina, nè distanziamento sociale anche in presenza di notevoli assembramenti. Si teme che se questi comportamenti non corretti si dovessero ripetere, possa esserci il rischio di una risalita dei contagi. Centinaia di biciclette si sono imbarcate sul ferry boat della linea 17 al Tronchetto per arrivare fino al Lido e trascorrere la giornata domenicale.

A sera l'affollato rientro in terraferma a conferma di come, in questo periodo il Lido sia stato riscoperto anche dai residenti della città Metropolitana. Un turismo quasi a chilometro zero in assenza dei turisti nazionali e internazionali. Bene la situazione a Pellestrina dove, per la seconda giornata consecutiva, è stata sperimentata la priority, garantendo l'accesso ai pontili per salire sulla linea di navigazione tra Pellestrina e Chioggia a residenti e lavoratori. La novità è stata apprezzata dagli utenti e i commenti sono stati positivi per questo debutto. La prossima settimana, sabato e domenica, ci sarà un nuovo test e, dopo alcune settimane, si potrà valutare la sperimentazione che era stata richiesta dai comitati anche con una raccolta di firme.

L'ALLARME

Sempre ieri al Tronchetto ha ceduto il gruppo pali che sosteneva il pontile di imbarco delle corse in direzione Rialto. Non è la prima volta che si verifica un cedimento e questo ha aperto un dibattito anche sui social. Il pontile è rimasto temporaneamente inagibile e sarà ripristinato una volta sistemato, (l.m.)

