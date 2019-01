Assalto alle grandi firme e all'abbigliamento per la neve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOVENTA Le piazzette e le vie dell'outlet sono state invase ieri dai visitatori a caccia dei capi d'abbigliamento e degli accessori di famosi brand a prezzi super scontati, anche a costo di mettersi in coda per entrare nelle boutique. Lunghe file si sono formate all'ingresso dei negozi di Moschino, Prada, Burberry, Gucci e Fendi, dove l'accesso ai clienti era regolato da addetti alla sorveglianza. Ma anche davanti a diversi altri negozi bisognava attendere per poter entrare. E tra questi, a sorpresa, le boutique di abbigliamento sportivo,...