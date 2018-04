Assalto a bar e negozi, il pienone negli alberghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CATEGORIEPADOVA Per Federalberghi Confcommercio saranno quasi 8 milioni, per un giro di affari di 2,85 miliardi di euro, gli italiani che si muoveranno per la festa della Liberazione, mentre 7 milioni e mezzo (per circa 2,46 miliardi) lo faranno per il 1. maggio con una spesa media pro capite di 358 euro contro i 309 euro del 2017.«Anche a Padova le previsioni dicono che assisteremo ad una crescita - commenta il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin - dovuta all'aumento generalizzato delle preferenze verso le le città d'arte. La...