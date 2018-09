Assalti notturni, 200 mila euro per pagare i danni nei locali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONTROFFENSIVAPADOVA «Mi sono rotto le scatole. Investiamo per rendere la città attraente per i turisti, dalle mostre alla pulizia e poi succedono queste cose. Ho parlato con il prefetto stamattina, chiedendo aiuto. Ho fatto un vertice con le forze dell'ordine, siamo preoccupati. Bisogna che la situazione cambi». Eh sì, alla ventisettesima spaccata in due mesi fra bar e negozi del centro, anche il sindaco Giordani si è stufato. Batte un pugno sul tavolo e poi, senza girarci troppo intorno descrive il suo piano. O almeno quello che può...