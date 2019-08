Aspirante foreign fighter: cacciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZABELLUNO La cellula bellunese dei foreign fighters non era completamente morta. A Belluno c'era ancora qualcuno pronto a andare a combattere per il Califfato. C'era lui, V.H., un 26enne albanese, che aveva tentato due volte di raggiungere la Siria. Voleva seguire le orme di Mesinovic e Karamaleski, i due foreign fighters bellunesi partiti per il Califfato nel dicembre del 2013. L'albanese era finito sotto la lente dei carabinieri del Ros, già allora. L'uomo, con problemi psichiatrici, è stato espulso nei giorni scorsi dallo stato...