Eccomi qui a tirare le somme di un anno difficilissimo, di un anno pieno di tristezze di situazioni incredibili che nessuno di noi, neanche nei sogni più brutti, avrebbe potuto immaginare. Eravamo abituati ad avere tutto, a spostarci da una parte all'altra del pianeta in maniera semplicissima, bastava prenotare un volo e via. Oggi, ci basterebbe poter uscire da casa e magari spostarsi in sicurezza da un Comune all'altro. Tra poche ore questo Annus Horribilis si concluderà e in cosa speriamo tutti? Solo che torni la normalità più semplice, poter stare con i propri cari, con gli amici, baciarsi, abbracciarsi è tutto quello che si desidera di più. Il 2021 dovrà essere l'Anno della Speranza! Quella Speranza che ci ha sostenuto fino ad oggi è che ci fa guardare al futuro. ogni notte porta un nuovo giorno recita un'antica sentenza ed alle antiche sentenze Io credo fermamente. Credo che questa brutta esperienza che stiamo vivendo ci stia facendo capire quali siano realmente le cose importanti come gli Affetti, la Salute ed il Lavoro perciò: Che l'Anno Nuovo ci riporti tutto quello che il 2020 ci ha rubato, che si possa respirare liberamente senza costrizioni, che si riprenda a lavorare, sorridere, stare vicini e che tutto il resto diventi presto un ricordo lontano. Ovviamente non mi posso dimenticare della Fortuna che come sempre è dea allegra perciò ho smorfiato la giocata scaramantica buona per il 2021 con 46-89-12-49 da farsi con ambo e terno Venezia Napoli e Tutte.

