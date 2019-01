Asolo e il monte Grappa si preparano «Diventeremo riserva della biosfera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA DEL GRAPPAASOLO (ef) Il 2021 dovrebbe essere l'anno del riconoscimento dell'area dell'asolano e del Monte Grappa come Riserva della Biosfera Unesco. Sarebbe la seconda area in Veneto, dopo il Delta del Po. Essere Riserva di Biosfera significa prendere in considerazione le conseguenze delle azioni di oggi sul mondo di domani e aumentare la capacità delle persone di gestire in modo efficiente le risorse naturali per il benessere della popolazione umana e l'ambiente. CANDIDATA NUMERO 18Attualmente nel mondo esistono 686 Riserve di...