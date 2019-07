CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Asmk Set dovrà avere un consiglio di amministrazione di tre membri e non più di cinque come era fino a oggi. È il primo passo compiuto dal sindaco di Edoardo Gaffeo nel cammino di rinnovo delle società pubbliche e partecipate che devono compiersi, con la scadenza più vicina che riguarda proprio l'azienda che Asm (di conseguenza il Comune) detiene al 51 per cento, con il restante 49 in mano ad Ascopiave. È la cassaforte di Asmk e di Palazzo Nodari, che porta introiti, oltre a quelli ancor più consistenti grazie alle azioni che la stessa...