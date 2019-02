Asm nella bufera, ma chiede quattro nuove assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUNICIPALIZZATEROVIGO La guida di Asm, la municipalizzata interamente di proprietà del Comune di Rovigo, è nell'occhio del ciclone, perché uno dei punti sul tavolo delle trattative per tenere in vita l'Amministrazione a guida Massimo Bergamin sembra essere rappresentata proprio dalla testa dell'amministratore delegato Alessandro Duò.DUÒ IN BILICOEppure, nonostante la tempesta che infuria, qualcosa si muove all'interno della società che dallo scorso settembre ha cambiato il proprio assetto passando dall'amministratore unico a un cda a tre...