SCUOLA

VENEZIA Sono in arrivo i rimborsi delle rette dei nidi comunali e del servizio di trasporto scolastico per la mancata fruizione dovuta all'emergenza sanitaria. È quanto ha stabilito la nuova delibera di giunta annunciata ieri dall'assessore alle politiche educative Paolo Romor. Per i nidi verranno rimborsate le rette per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, che vanno dai 200 ai 460 euro al mese a seconda dell'Isee. La decisione di non far pagare questi mesi di mancato servizio ha comportato per le casse comunali un mancato introito di 630 mila euro e un esborso di poco più di 16 mila euro per i rimborsi alle famiglie che avevano già anticipato i pagamenti.

A beneficiare di questo sono circa 1000 famiglie. Inoltre è stato posticipato il pagamento della retta di solito chiesta anticipatamente a giugno per l'iscrizione ai nidi, che invece quest'anno verrà versata al momento della ripresa del servizio a settembre. In modo analogo verranno effettuati rimborsi anche per il servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune per i bambini delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia e primaria statali, la cui scuola risulta distante o non servita adeguatamente con i mezzi pubblici pur essendo la più vicina a casa. Un servizio di nove mesi che alle famiglie costa 23 euro a mensilità. In totale saranno 850 i nuclei a beneficiare della misura per cui il Comune ha avuto un mancato introito di 50 mila euro ed ha dovuto rimborsare 23.778 euro. Un'ulteriore misura, che comporterà per il Comune un ulteriore mancato incasso di 5.500 euro, è stata pensata per le ludoteche e riguarda il prolungamento dell'iscrizione per i tre mesi per cui non è stato possibile usufruire del servizio.

DIFFICOLTA'

In una situazione economica difficile il Comune è comunque riuscito a salvare il bilancio. Questo perché abbiamo lavorato per 5 anni all'efficientamento dell'Ente e con una cura attenta del bilancio siamo riusciti ad assorbire il colpo di questi mesi - commenta l'assessore Romor - Le misure sono state pensate per essere a fianco dei cittadini, in particolare delle famiglie in difficoltà.

Poi sull'apertura degli asili...Pensavamo di aprirli a giugno ma non è stato possibile. Ci rimane ancora oggi oscuro il motivo per cui per i bambini della stessa età a cui viene consentito il centro estivo non sia stato possibile aprire nidi e infanzia, servizi educativi tutt'oggi sospesi. Il Comune però non ha perso tempo e, appena possibile, ha aperto i centri estivi. Per la fascia 0-3 sono 21 i centri aperti dal Comune insieme ad Ames, dove sono accolti 220 bambini con 263 educatrici e ausiliarie e 39 tra cuochi ed aiuto cuochi. Per i bambini più grandi di infanzia ed elementari il Comune ha invece messo a diposizione gratuitamente 15 sedi per l'apertura di centri estivi, in collaborazione con cooperative e associazioni culturali e sportive. Per il momento sono stati richiesti 12 spazi da parte di 7 soggetti. Inoltre sono state varate due misure di supporto: 154 mila euro per coloro che usufruiranno degli spazi comunali, mentre 300 mila euro destinati a privati, grest parrocchiali e associazioni. Questo per cercare di dare una mano e venire incontro a tutti coloro che possono offrire il servizio, visto che ora servono più educatori e ci sono spese in più da sostenere per l'igienizzazione dei luoghi.

Francesca Catalano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

