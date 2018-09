Asili e primarie tirati a lustro grazie a interventi per 2.6 milioni in 21 istituti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREMESTRE I bimbi e i genitori credevano di aver sbagliato indirizzo quando, mercoledì scorso, si sono presentati per il primo giorno di scuola: la Vecellio di Parco Ponci non sembra più lei, completamente ridipinta, con le finestre cambiate, anti rumore e anti irraggiamento solare, e i profili colorati. E lo stesso è avvenuto anche per gli alunni e i familiari di fronte ad altre scuole comunali e statali sparse per il territorio. L'avvio di quest'anno scolastico è stato particolare dal punto di vista delle infrastrutture...