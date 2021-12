Non si placa la protesta contro l'attuale direzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Ora è il turno del comitato per la salute pubblica Bene comune, che annuncia un sit-in di fronte all'ospedale di Pordenone per mercoledì prossimo. «Di fronte ad una situazione insostenibile della sanità pubblica in città - spiegano - come nel resto della nostra realtà provinciale, già evidenziata con la carenza di organici prima della pandemia con la chiusura di interi servizi o riduzione di altri (ospedalieri o territoriali); con le lavoratrici e i lavoratori, che pur garantendo il massimo livello di qualità del servizio (e per questo vanno ringraziati e sostenuti, anche nella loro richiesta di cambiare la direzione generale di Asfo), si trovano in grande sofferenza e disagio sovraccaricati nello svolgimento delle loro funzioni; visto che chi governa pensa a tagliare, contrarre servizi e a fare consistenti avanzi, mentre non ha preso impegni chiari per sostenere la sanità pubblica ed anzi auspica l'esternalizzazione di servizi (e soldi) al privato; valutando come anche i responsabili dei servizi, oltre ai lavoratori e ai sindacati, abbiano espresso pubblicamente la loro contrarietà all'Atto aziendale di ulteriori contrazioni di servizi ospedalieri, scendiamo in campo».

