PADOVA Dopo lo stop quasi totale dei lavori pubblici legato al Covid 19, ripartono a pieno regime i cantieri in città e, in arrivo ci sono nuove asfaltature per 5 milioni di euro. I lavori, che inizieranno dalla metà luglio, riguarderanno una novantina tra strade e marciapiedi.

«Sì, siamo pronti a far partire questi cantieri ha confermato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi Entro il 15luglio inizieranno i primi lavori. Contando anche una pausa invernale legata alla stagione fredda, entro marzo contiamo di concludere tutto. L'individuazione dei singoli interventi è stata concordata dalle consulte di quartiere che hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini. Quando mi chiedono quale sia una delle opere più importanti per la città, io penso alla sistemazione e alla cura di strade e marciapiedi ha concluso - la somma di tutti questi piccoli e grandi interventi di manutenzione rappresenta da sola una grande opera di cui la Padova ha molto bisogno».

Ma, nello specifico, quali strade e marciapiedi saranno interessati dai cantieri da qui alla prossima primavera? Per quel che riguarda il centro storico, è prevista l'asfaltatura di via Borromeo, via Lucatello, riviera Mussato e di alcuni tratti di corso del Popolo. Verranno, poi, rifatti i marciapiedi di via Fistomba, via Tiepolo e di via Bassi. Passando, invece, al quartiere 2, le asfaltatrici entreranno in azione in via d'Alemagna , via Vela, via Ceccon, via Vecellio , via Pisano, via Carpaccio, via Aspetti, via Reni, via del Plebiscito, via Geremia, sulla rotatoria di Pontevigodarzere, e in via Zoppo. Saranno interessati dai cantieri anche i marciapiedi di via Da Montagnana, via Selvatico, via Zanchi, via Carissimi, via Faccio, via d'Arezzo e via Toscanini. Per quel che riguarda, poi, il quartiere 3, i lavori riguarderanno il cavalcavia di Torre, via Turazza, via Goldoni, via della Navigazione Interna, via Longhin, via del Cristoforis, via Galliano, via Grassi via Asconio Pediano, via Friburgo, corso Argentina e via Fiorazzo. Le manutenzioni interesseranno anche i marciapiedi di via Gattamelata, via Fratelli Cervi, via Maroncelli, via Depretis, via Sonnino, via Galante e via Colonnello Galliano. Passando al quartiere 4, i cantieri si concentreranno su via del Cristo , sul ponte Quattro Martiri, via Canestrini, via Venier, via Contarini, via Vallisnieri, via Colombo, corso Kennedy. Il rifacimento dei marciapiedi riguarderà, invece, via Ricci- Curbastro, via Carducci, via Fortunato Venanzio, via Pertile, via Guidi, via Santa Maria Assunta, via Bellarmino, via Perin lato via Bertacchi e via Bonafede. Per quel che riguarda il quartiere 5, poi, le asfaltatrici lavoreranno in via Torino, via Palestro, sugli svincoli di corso Australia, via Armistizio e via Monferrato.

Verranno poi riasfaltati i marciapiedi di via delle Melette, via Montello, via Tirana, via Concordia, via Eraclea, via Marostica, via Valdagno, via Palestro, via Sorio e via Chioggia. Per finire, nel quartiere 6 verrà rinnovato l'asfalto in via Chiesanuova , via Montà , via dei Colli, via Treponti, via Monte Cero, via Cave e via della Salutare. I cantieri riguarderanno anche i marciapiedi di via Franzela , via della Biscia, via Pirano, via Ca' Silvestri e via istituto d'Agraria.

Non solo asfaltature, però. A luglio, infatti, partiranno i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia Borgomagno. L'intervento riguarderà il cavalcavia, più alto, quello dedicato al passaggio del traffico privato. Questo, così, sarà dotato di nuovi guardrail (ora ne è sprovvisto). Dovranno poi essere rifatti tutti i parapetti del manufatto che sono risultati non a norma.

