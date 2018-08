Ascom e sindacati si oppongono: «Non ci sono grandi guadagni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA Da una parte il no secco alle aperture spinte ed estremizzate, dall'altro l'appello al Governo e al Ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Cinque Stelle Luigi Di Maio per mettere dei paletti ormai sempre più fondamentali ad un costume che, dati alla mano, dicono sindacati e associazioni di categoria, frutta poco dal punto di vista economico. Eccoli allora, commercianti e sindacati uniti nel chiedersi quanto fosse necessaria un'apertura nel giorno di Ferragosto, con una città come Padova di fatto svuotata dalle ferie. «Siamo...