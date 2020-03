Roberto Papetti

A nessuno piacciono i sacrifici. A nessuno piace perdere clienti, vedere le chiese vuote, i musei chiusi o semi-chiusi, i fatturati in calo, le scuole senza studenti o gli hotel vuoti. Tutti vorremmo il ritorno alla normalità e la cancellazione dei divieti. Ma, anche se è impopolare, dobbiamo avere il coraggio e la responsabilità di affermarlo con chiarezza: non è possibile. Almeno, non lo è in questo momento. Tutti speriamo che in breve tempo l'allarme rientri e che il numero di contagiati da coronavirus si riduca. Che le previsioni più negative, gli algoritmi che sono stati elaborati dagli esperti e consegnati ai governatori e al governo, siano smentiti dai fatti e dai numeri. Ma allo stato attuale l'esigenza primaria è un'altra: contenere il contagio, limitare, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, la diffusione del coronavirus. Dobbiamo evitare che il sistema sanitario vada in crisi, che il numero di ammalati da curare in terapia intensiva e nei reparti di malattie infettive diventi insostenibile per le nostre, pur eccellenti, strutture ospedaliere. Non è un'opzione, non è una scelta. E' una necessità. Perche questa è l'indicazione precisa che ci arriva dalla scienza e dalla medicina.

