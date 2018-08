Asco Holding, la vendita delle azioni spacca i comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO La vicenda Asco Holding infiamma i consigli comunali e rischia di mettere in serio pericolo la resistenza di qualche sindaco. A Spresiano Marco Della Pietra, deciso a vendere gran parte del pacchetto azionario dopo non aver votato il nuovo Statuto predisposto dal cda della Holding e sostenuto dalla Lega, si è trovato con una maggioranza sbrindellata. A Ponte di Piave anche il sindaco Paola Roma è andata in difficoltà, ma per il motivo opposto: il nuovo Statuto le piace, ma il suo vicesindaco e un consigliere di maggioranza si...