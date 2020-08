(m.fav.) «I ragazzi non dovranno indossare la mascherina a scuola quando saranno seduti ai propri banchi, ma dovranno metterla quando non sarà possibile garantire il distanziamento di un metro». Anna Ascani lo pone come un punto fermo in vista dell'inizio del primo anno scolastico in presenza in epoca coronavirus, fissato per il 14 settembre. Il viceministro dell'istruzione l'ha specificato ieri a Paese, dove è intervenuta per sostenere la candidatura alle prossime regionali di Andrea Zanoni, consigliere uscente del Pd. «Forniremo 10 milioni di mascherine gratuite al giorno alle scuole italiane, perché tutti gli studenti e il personale possano avere a disposizione un dispositivo di protezione personale fa il punto Ascani al banco, dove il distanziamento è garantito, il comitato tecnico scientifico ha chiarito che non è necessario indossare la mascherina». Uno dei nodi più importanti ancora da sciogliere è quello che riguarda il trasporto scolastico. Diverse aziende, a cominciare proprio da Mom, hanno chiarito che senza la possibilità di occupare il 100% dei posti, sia a sedere che in piedi, rischia di saltare tutto il servizio alle scuole. Al momento l'ordinanza della Regione lo consente, senza limiti di tempo. Ma a livello nazionale le indicazioni sono diverse. «Il 100% dei posti a sedere può essere occupato per un periodo non superiore ai 15 minuti, perché è quella la fase in cui si può sviluppare un eventuale contagio evidenzia il viceministro per noi il tema è garantire la sicurezza». Infine, gli istituti attendono di capire su quanti insegnanti potranno effettivamente contare. Stesso discorso per il collaboratori scolastici. «Abbiamo stanziato due miliardi di euro, una cifra senza precedenti, per il cosiddetto organico di emergenza conclude Ascani l'abbiamo suddiviso tra gli uffici scolastici regionali».

