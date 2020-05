Si consolida il welfare aziendale di Asca (Azienda speciale consortile agordina), una voce per cui l'Azienda investe 207.000 euro. A partire dal prossimo mese di aprile, infatti, i suoi dipendenti vedranno riconosciuto il loro impegno tramite una gratificazione anche monetaria che potrà arrivare sino a 4.800 euro. È questo, come recita un comunicato dell'azienda stessa, «l'impegno per chi si prende cura» per questo 2020. E si tratta di risorse importanti che si vanno consolidando di anno in anno. Il lavoratore che raggiunge il massimo della valutazione (premio di risultato) si porta a casa 3.300 euro all'anno; da non dimenticare che questa cifra si somma ad uno stipendio che è lo stesso di quello delle Ipab, istituzioni di assistenza pubbliche. Asca applica il contratto dell'Uneba per la parte normativa, equiparandolo però a quello degli enti locali per la parte salariale. Inoltre, per fidelizzare le persone che svolgendo le più svariate professioni restano in Azienda per almeno due anni, vengono erogati 1.500 euro una tantum al raggiungimento della meta: e questo è il premio fedeltà. Il premio di risultato è legato alla valutazione individuale, alla presenza effettiva in servizio, al raggiungimento di obiettivi. Il lavoratore può scegliere la modalità di liquidazione del premio dovuto: erogazione monetaria o servizi di welfare, oppure optare per un'erogazione monetaria mista a servizi. Il premio fedeltà Asca 2020 verrà corrisposto esclusivamente in forma di beni e servizi di welfare.

