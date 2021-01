ARTIGIANI

VENEZIA «In streaming non è Carnevale. Restituiamo venezianità a questa incredibile festa, in sicurezza ma come vuole la tradizione». In vista della ricorrenza, che si festeggerà quest'anno in veste senz'altro atipica, Gianni De Checchi, direttore Confartigianato Venezia, ha presentato ieri Il Carnevale dei veneziani. L'iniziativa riunisce dodici tra maschereri e costumisti teatrali, guardando al futuro della città proprio a partire dai suoi abitanti, travestendoli ad arte per la celebrazione. «Dall'arrivo della pandemia, i fatturati delle attività legate alla cultura del mascheramento sono calati in media del 64%, con picchi dell'86% - ricorda il segretario il parallelismo rispetto a fine anni Settanta, quando in città è nato il Carnevale moderno, ora c'è tutto. I veneziani devono recuperare quel morbin che Goldoni ha descritto come divertimento leggero e brioso; questa è la venezianità a cui vagliamo che ritorni il Carnevale del popolo».

Ecco le premesse con cui le botteghe partecipi al progetto apriranno eccezionalmente, accogliendo con una sorpresa tutti i veneziani muniti di tessera i-mob e carta d'identità. La proposta, oltre a uno sconto del 30% applicato a tutta la merce esposta, è un mascheramento di base venduto a un prezzo calmierato, spiega De Checchi, ricordando gli articoli selezionati (una bauta a 20 euro, una moretta a 15, e un tricorno o un mantello, entrambi a 25). Le botteghe artigiane riunite dal progetto sono Beba Maschere, Bluemoon Venice sas e Gli amici di Pierrot. Ma ancora L'Arlecchino, La bottega dei mascareri, La Corte dei miracoli e i Costumi Nicolao atelier srl, cui si aggiungono Pontecavallo, Sogno Veneziano atelier, Armonie, Il canovaccio snc e La bottega di pre. «Considerato il periodo, a queste attività converrebbe tenere chiuso. La loro è un'espressione d'amore e forza verso la città sottolinea Andrea Bertoldini, presidente Confartigianato Venezia Interparking al Tronchetto agevola inoltre gli amici non veneziani che si recheranno in città con un prezzo di sosta scontato del 20% sotto forma di coupon rilasciato all'acquisto in uno dei negozi indicati». Parte del progetto, anche un contest fotografico attivo sulla pagina instagram di Confartigianato Venezia, dove chi riceverà più like vincerà un premio, e, soprattutto, un flash mob organizzato in piazza San Marco. «Domenica 7 febbraio, giorno del volo teorico della Colombina precisa Simone Padovani di Behind Venice con uno scatto della resilienza, immortaleremo simbolicamente il ritorno del Carnevale agli abitanti. L'evento avverrà secondo le norme evidenzia Padovani - raccogliendo una cinquantina di persone tra i sostenitori, onde evitare assembramenti». Non manca il caloroso supporto di Venessia.com, condiviso con entusiasmo da Matteo Secchi e l'intervento partecipe dell'assessore al Commercio e attività produttive, Sebastiano Costalonga.

«I mascareri sono un patrimonio di Venezia e la loro azione concorre allo spirito con cui la città intera si proietta al mondo per i suoi 1600 anni».

