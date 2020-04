IL NODO DELL'EDILIZIA

PORDENONE L'edilizia si riorganizza, progetta cantieri sicuri e chiede la possibilità di una ripartenza seppur graduale dei cantieri. In molti casi le imprese delle costruzioni si erano fermate prima della metà di marzo, cioè prima del lockdown generale. La fermata obbligatoria prolungata sta ora mettendo in serie difficoltà le moltissime imprese del settore dell'artigianato edile. Piccole e piccolissime realtà, spesso individuali o familiari, che potrebbero riprendere con la possibilità di rispettare gli standard della sicurezza sanitaria, a partire dal distanziamento sociale. La pesante situazione è stata illustrata in un documento che il settore degli edili di Confartigianato ha inviato al presidente della Regione Massimiliano Fedriga. «La richiesta per una possibile ripartenza anticipata fa sapere Alessandro Zadro, imprenditore edile pordenonese e presidente regionale di Confartigianto Edilizia anche ai Prefetti della regione. È necessario creare le condizioni affinché i cantieri, in un primo tempo magari quelli più piccoli, possano riaprire e le imprese artigiane possano riprendere a lavorare. Spesso aggiunge il numero uno regionale degli artigiani dell'edilizia le nostre imprese sono individuali o costituite da familiari che vivono sotto lo stesso tetto. È dunque quasi paradossale che non possano lavorare insieme, seppure nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria previsti».

FASE DUE IN CANTIERE

È proprio per evitare una nuova mazzata il settore ha cominciato già da un paio di settimane a lavorare per il dopo. A Pordenone quasi 2.000 le piccole realtà artigiane, 450 delle quali con dipendenti si sta lavorando al cantiere della Fase 2 con la collaborazione di categorie ed enti della filiera del mattone. «Abbiamo avuto incontri spiega Zadro sia con la Cassa edile che con l'Ente della scuola maestranze edili. È stato anche realizzato un video (si può scaricare dal sito internet dell'Ente maestranze edili, ndr) distribuito a tutte le imprese che spiega come deve essere organizzata la ripartenza. Abbiamo ordinato e acquistato tutti i dispositivi di protezione individuale come mascherine, igienizzanti, visiere, barriere di plexiglass che serviranno come separatori nelle aree comuni dei cantieri. Il cantiere va avanti Zadro è un luogo di lavoro dinamico, non ci sono postazioni fisse. Per questo è un po' più complesso rispetto, per esempio a una fabbrica. Ma il nostro vantaggio è che siamo all'aperto». Vi è la consapevolezza degli operatori che la ripartenza non potrà che essere graduale. Prima i cantieri piccoli, poi quelli un po' più grandi. «È poi chiaro che il rientro dovrà essere scaglionato. La presenza di addetti nei cantieri un po' più grandi andrà diluita. Non si potrà più, almeno in una prima fase, avere piastrellisti, cartongessisti, addetti agli intonaci, serramentisti, elettricisti tutti insieme. Bisognerà organizzare il lavoro in modo diverso. Ma non si può aspettare ancora».

RISCHIO LIQUIDITÀ

Con una ripartenza che inevitabilmente sarà lenta, il settore (che deve fare i conti anche con le fermate causate dal meteo avverso) rischia di perdere anche quattro, cinque mesi di fatturato. «E qui subentra fa presente Zadro l'altro grande capo del problema. Quello legato alla liquidità che comincia a scarseggiare con le spese cui comunque bisogna fare fronte. Le imprese hanno bisogno di liquidità subito. E ancora del grande piano di aiuti messo in campo dal governo non si sa nulla. Alla data di ieri conclude non senza preoccupazione il leader regionale degli artigiani edili le banche non avevano alcuna indicazione rispetto ai prestiti e ai mutui agevolati previsti. È necessario fare presto se non si vuole che il comparto edile, solitamente apri-pista per le ripartenza post-crisi, finisca in ginocchio». Intanto Hydrogea ha annunciato ieri la ripartenza del cantiere (è impegnata l'impresa Boz di Barcis) per fognature e acquedotto in via Oslavia a Pordenone. «È il sesto cantiere - ha sottolineato il presidente Giovanni De Lorenzi che riavviamo in città dopo l'emergenza. Altri tre milioni di lavori e altri cantieri sono previsti per i prossimi mesi».

Davide Lisetto

