MESTRE L'ultimo decreto del Consiglio dei ministri del 10 aprile scorso consentirà, nel Veneziano, di aprire appena 535 aziende artigiane in più. In buona sostanza passeranno dalle 8.019 contate in base ai precedenti decreti, alle 8.554 attuali, su un totale di 18.682 imprese veneziane. La filiera artigiana, quindi, rimarrà ancora sostanzialmente congelata anche perché non è detto che quelle poche imprese apriranno per davvero, perché le difficoltà sanitarie, burocratiche, economiche, sono talmente tante e grosse che molti imprenditori hanno fatto sapere che preferiscono restare chiusi, anzi, che sono costretti a restare chiusi per evitare il fallimento. Fallimento che, d'altro canto, restando chiusi rischiano di dover affrontare comunque.

«Il mercato è immobile, le banche non erogano e chi può riaprire avrà solo la certezza delle spese di gestione, senza avere liquidità» commenta il presidente della Confartigianato Imprese Metropolitane di Venezia Salvatore Mazzocca, secondo il quale «mascherine e guanti obbligatori dovrebbero passare sotto il regime di monopolio perché sono beni di primissima necessità per la salute pubblica e non si possono reperire a prezzi da ladri. Se si comincerà con una graduale riapertura di tutto il sistema produttivo, sarebbe opportuno garantire la possibilità dell'autocontrollo all'artigiano, facilitando la procedura dei tamponi».

Le 535 imprese che in base al decreto potrebbero riaprire fanno parte di 3 settori: l'Edilizia, dove le 607 aziende aperte diventeranno 806 sulle 5.914 del territorio metropolitano, mentre gli addetti operativi passeranno da 2.091 a 2.471 sui 11.544 che lavorano nell'intero comparto; il Legno, dove le 14 aziende aperte ante ultimo decreto diventeranno 346 su un totale di 554, e gli addetti operativi passeranno da 50 a 1.009 sui 1.685 impiegati nel settore; e infine la Meccanica dove, dalle 435 attività operative, si passerà a 438 sulle totali 1.579, mentre gli addetti impegnati passeranno da 1.272 a 1.282 sui 5.961 totali. Per il resto, nel settore Artistico (stampa, etc) sono aperte 3 aziende su 682, nel Benessere (acconciatori, estetica odontotecnici, ottici etc) 224 su 2.043, nella Moda 159 su 909 e nel Terziario 37 su 189.

«Parlare di ripartenza o di accenno alla ripartenza è fuorviante dice Mazzocca . Di fatto la situazione è ancora in stallo: le imprese da mesi non fatturano, non incassano, non hanno liquidità per approvvigionare i magazzini, per affrontare le scadenze, pagare i fornitori e i dipendenti che debbono rientrare al lavoro. Poi c'è la lentezza del nostro sistema bancario che non sta dando risposte alle esigenze di liquidità delle imprese, nemmeno sul meccanismo di soglia dei 25 mila euro garantiti al 100% dallo Stato che, come prevede il decreto, dovrebbero essere erogati a semplice richiesta. In Svizzera, invece, basta compilare un modello online e in 24-48 ore la banca eroga. Inoltre, qui il mercato è immobile, difficilmente ci sarà una ripresa immediata del lavoro da parte della committenza, e le micro, piccole e medie imprese si troveranno con la sola sicurezza delle spese di gestione che aumenteranno per gestire la sicurezza sanitaria, ma senza avere liquidità». (e.t.)

