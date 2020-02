LE CATEGORIE

TREVISO Le ulteriori restrizioni al traffico che scattano oggi con l'allerta rossa bloccano potenzialmente due terzi dei veicoli commerciali della Marca. Secondo la Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, infatti, il 67 per cento dei mezzi aziendali immatricolati in provincia (che di fatto sono pressochè tutti diesel) ha un motore fino a euro 4 e, dunque, ricade nei limiti imposti dall'ordinanza antismog, fatte salve le deroghe per il carico- scarico e le fasce orarie ridotte rispetto agli spostamenti dei comuni cittadini. Di questa platea, l'83 per cento è rappresentato da veicoli fino a 35 quintali, dei quali nove su dieci sono per uso proprio: ovvero, a doversi fermare sono i furgoni con cui idraulici, elettricisti, impiantisti e i vari addetti delle piccole imprese girano per eseguire il proprio lavoro, mentre l'autotrasporto propriamente detto viene toccato in misura marginale.

L'IMPATTO

Sull'impatto economico di questo stop forzato, le valutazioni differiscono anche all'interno delle stesse associazioni di categoria. Riguardo un punto, però, il mondo delle piccole aziende concorda: così come sono i provvedimenti rischiano di avere un efficacia molto limitata, creando comunque disagi, e vanno perciò ripensati sul piano dell'estensione geografica e dell'applicazione anche ad altre fonti inquinanti. A questo proposito, dalla Confartigianato, ad esempio, rilanciano il tema delle emissioni degli impianti di riscaldamento: «L'amministrazione provinciale e alcune realtà comunali nota Antonio Tolotto, presidente della Comunità termoidraulici dell'associazione - sono riuscite, con apprezzabili sforzi, a stanziare risorse per la sostituzione degli impianti obsoleti e in alcuni casi, per la manutenzione di quelli esistenti. C' è la necessità di trasformare questi comportamenti virtuosi, in azioni strutturali che non si limitino a singoli territori».

L'URGENZA

«L'urgenza conferma il rappresentante degli artigiani del settore - è quella di strutturare un programma di azioni a medio lungo termine, dove la sostituzione delle caldaie obsolete con nuovi apparecchi dai consumi ridotti e a contenuto impatto ambientale si inserisca in un piano di efficientamento degli edifici e di manutenzione programmata degli stessi. Il tutto sotto il controllo di una regia articolata a più livelli». Sulla necessità di interventi strutturali e di un coordinamento superiore rispetto al singolo comune, insiste anche la Cna: «Il Comune di Treviso si faccia promotore di un tavolo tra enti locali, Regione, azienda socio-sanitaria, associazioni di categoria, sindacati e associazioni che tutelano i diritti dei consumatori per concordare azioni comuni e una strategia territoriale contro l'inquinamento dell'aria», rimarca il direttore Giuliano Rosolen, ricordando come siano almeno centomila le caldaie vetuste da sostituire nel Trevigiano, circa un terzo del totale. «L'inquinamento fa male e riduce il tempo di vita continua Rosolen l'Italia è il primo paese in Europa per morti da biossido di azoto lo smog, e la provincia di Treviso è ai primi posti nella classifica italiana. Esistono enormi possibilità di ridurre l'inquinamento attraverso l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici e delle caldaie, la sostituzione degli attuali mezzi di trasporto con veicoli alimentati da energie pulite, l'utilizzo di fonti rinnovabili per produrre energia».

Mattia Zanardo

