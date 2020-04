ARTIGIANI

MESTRE Parrucchieri ed estetiste sono tra gli artigiani che hanno pagato di più la crisi scatenata dall'emergenza coronavirus perché sono stati i primi a chiudere le attività. Ed ora le 120 aziende di Venezia insulare assieme a tutte quelle della terraferma chiedono di poter riavviare i propri centri perché ormai sono agli sgoccioli con le riserve economiche, e inoltre abusivi che vanno per le case o ricevono in magazzini stanno facendo concorrenza sleale oltre che procurare seri rischi per la salute pubblica, mentre gli operatori in regola già da tempo si sono attrezzati per rispondere a tutte le prescrizioni dei medici e del Governo.

«OPERATORI IMPROVVISATI»

La Confartigianato ha addirittura preparato un piano per garantire le riaperture in sicurezza «ma adesso le aziende devono poter alzare le saracinesche» affermano Gianni De Checchi, direttore di Confartigianato Imprese Venezia e Umberto Corrà, presidente del settore acconciatura ed estetica, ai quali si aggiunge Roberto Bottaro, acconciatore artigiano e dirigente di Cna Benessere Metropolitana di Venezia che mette in guardia «i consumatori sui rischi a cui si va incontro rivolgendosi ad operatori più o meno improvvisati che, mentre le aziende serie sono chiuse in ottemperanza ai decreti, propongono i loro servizi nelle case private». I pericoli, tra l'altro, non sono solo questi ma gli operatori sono esposti anche alle trappole di quelle realtà che propongono «strane offerte di soluzioni chiavi in mano per la sicurezza sanitaria - aggiunge De Checchi -. Invitiamo la categoria a non cadere nella trappola e a prendere le distanze da queste proposte commerciali che, nei fatti, oltre a rischiare di non rispondere ai requisiti sanitari minimi necessari, potrebbero anche rivelarsi economicamente molto svantaggiose».

IL PIANO

Tornando al piano operativo elaborato in vista delle riaperture, Confartigianato propone tutta una serie di misure organizzative ed igienico-sanitarie che «sono state valutate molto attentamente affinché risultino efficaci e sostenibili da parte delle imprese e non le mettano in assurde difficoltà organizzative e burocratiche». Per supportare il riavvio, infine, Confartigianato sta definendo specifici accordi per interventi agevolativi con Ebav (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), oltre che con SaniInVeneto in modo da supportare economicamente le aziende perché possano far fronte alle nuove spese necessarie per garantire la sicurezza sanitaria.

Il vademecum dell'Associazione per acconciatori ed estetiste parte dai requisiti organizzativi (svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento, presenza di un solo cliente per volta, orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti, per i saloni di acconciatura delimitazione degli spazi, utilizzo di postazioni alternate, ciascun operatore deve avere in carico un massimo di due clienti contemporaneamente), e prosegue con i requisiti igienico-sanitari (mascherina e guanti, occhiali protettivi o visiera in plexiglass, igienizzazione delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici dopo ogni trattamento/servizio o utilizzo, materiali monouso, soluzioni disinfettanti all'ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni lavoro). Come misure aggiuntive per i centri estetici, infine, sono previste soprascarpe monouso, camici monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti, accurata detersione dei lettini ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento.

Elisio Trevisan

