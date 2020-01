Arte, creatività e impresa: la strada per trattenere i cervelli a Venezia

ARTE E SOCIETA'

VENEZIA Proporre un'altra Venezia, vista come luogo delle opportunità e d'attrazione permanente per gli artisti. Cercando di riconoscere nella città non un mero patrimonio museale ma la materia sempre viva di spazi che devono essere mantenuti per favorire le relazioni.

Questo lo scopo del progetto AltroVe le cui iniziative si sono snodate nel corso del 2019, fra centro storico ed entroterra, coinvolgendo circa 200 partecipanti. Per lo più veneziani, architetti, ingegneri, curatori e artisti per mestiere. Perché la direttiva della Regione Veneto che ha finanziato il progetto con il decreto denominato, Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro era quella di rivolgere i percorsi formativi proposti ad occupati (imprenditori e liberi professionisti) e a soggetti svantaggiati.

A titolo gratuito, per consentire di acquisire nuove competenze. Coordinato da Cescot Veneto, il progetto ha visto la collaborazione di numerosi partner ed è terminato lo scorso dicembre con un evento alla Fondazione Querini Stampalia. Le attività formative hanno registrato la presenza di nomi di punta del panorama accademico ed artistico e ad esse sono state affiancate iniziative esperienziali come laboratori, interventi formativi di breve e media durata, masterclass di 90 ore, viaggi studio e mostre itineranti.

Il workshop di serigrafia Merende da Fallani, nato tra Fondazione Mulatta e la nota stamperia veneziana, ha permesso di sperimentarne la tecnica. Un percorso di 24 ore in cui le serigrafie di 6 artisti sono state trasferite in altrettanti manifesti sparsi tra le vie del centro storico, Mestre e Marghera. La passeggiata urbana tra atelier, studi e case di artisti che hanno scelto Venezia come luogo in cui dar voce alla propria arte, ha accompagnato invece i partecipanti in una serie di tappe. E ancora, grazie ad un laboratorio, campo dei Mori è divenuto oggetto di un documentario audio costruito sui suoni caratteristici dell'area. Ma c'è di più. «Ci siamo focalizzati su Venezia spiega Federica Bianconi, coordinatrice di AltroVe insieme ad Annalisa Arru in quanto centro della cultura e dell'arte contemporanea anche a livello europeo. In linea dunque con quanto permesso dalla Regione, abbiamo potuto assegnare 4 borse di rientro dall'estero, supervisionate dallo Iuav, ad altrettanti talenti internazionali. Trattenendoli per almeno 2 mesi in Veneto affinché portassero avanti attività di ricerca su quella Venezia fatta di persone che hanno scelto di viverci».

Attraverso la sua ricerca Gediminas Urbonas si è interrogato sulle modalità in cui gli artisti affrontano i conflitti sui cambiamenti climatici mentre Silvia Casini (mestrina) ha messo a fuoco il rapporto tra discipline umanistiche e progettualità scientifica. Giulio Squillacciotti ha affrontato invece il tema della crisi identitaria che coinvolge i singoli Stati e Amalia Ulman si è affidata a dei performer veneziani per una rivisitazione della commedia dell'arte goldoniana.

