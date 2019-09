«Arriveranno soldi anche da noi, ma la burocrazia rallenta tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIBELLUNO Il bilancio generale del primo anno del post Vaia verrà fatto nei prossimi giorni dal commissario delegato al post emergenza, Zaia. Ma per fare il punto dei lavori, bisogna partire dal simbolo di quel disastro, dall'epicentro della tempesta: Rocca Pietore. Il sindaco Andrea De Bernardin elenca le opere già iniziati o appaltati nel primo anno. Opere importanti, come quella sui Serrai di Sottoguda, dove sono già stanziati 2 milioni di euro per la messa in sicurezza dei versanti e della parte in alto. Anche lui è...