Arrivato in Italia quattro anni fa aveva ottenuto protezione umanitaria

IL RITRATTOUDINE È arrivato in Italia circa quattro anni fa Jamil Shaliwal, il 24enne afghano, sospettato di aver ceduto la dose letale di eroina gialla costata la vita alla giovane studentessa di Palmanova. Lo straniero aveva richiesto asilo a Udine e aveva quindi ottenuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria riconosciuta nel 2015 dall'apposita Commissione per i richiedenti asilo. A Udine era rimasto anche dopo il riconoscimento della protezione, seppur senza fissa dimora. L'uomo, che pare non avesse un lavoro, gravitava...