MESTRE É atterrato l'altro ieri a Tessera Spirit of Austria un Boeing 777-200Er dell'Austrian Airlines (nella foto qui sopra), già compagnia di bandiera austriaca oggi di proprietà di Lufthansa. Un aereo per passeggeri che normalmente porta in ferie o al lavoro le persone e che, invece, era imbottito come un uovo di 20 tonnellate di aiuti medicali provenienti da Vienna e destinati alla Protezione civile italiana. Tutti i sedili erano, insomma, occupati da scatoloni di cartone pieni di materiali destinati ai volontari che stanno operando fuori degli ospedali, in particolare di quelli diventati centri per l'emergenza sanitaria Covid-19. Siamo felici di contribuire come possiamo a questo momento di emergenza ha commentato Giulio Comerci, direttore generale di Aviation Service, uno dei due handler che operano al Marco Polo per garantire i servizi a terra per passeggeri e compagnie, e che ha assicurato l'assistenza per lo scarico del materiale dall'aereo e il carico nei camion che, poi, hanno portato gli aiuti alle varie destinazioni cui sono stati destinati dai vertici della Protezione civile in base alle necessità. I voli umanitari, assieme a quelli militari, a quelli di Stato, a quelli per le emergenze e ai charter sono diventati i nuovi clienti dei pochi aeroporti italiani che sono ancora pienamente operativi. Un po' come fossimo in guerra ma senza sparare un colpo. (e.t.)

