Una promessa mancata di Domenico Arcuri, l'ex commissario per l'emergenza Covid, sta ancora condizionando la campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Erano più di 100, infatti, i vaccinatori attesi in regione in relazione al bando commissariale. Eppure sul territorio sono arrivati meno di 40 specialisti. A febbraio, infatti, era arrivato il primo taglio, che aveva portato il fabbisogno del Friuli Venezia Giulia a quota 56 addetti. Ma nemmeno questa seconda quota è stata rispettata. Ora si spera nella discesa in campo degli specializzandi. «L'auspicato decollo della campagna vaccinale - ha spiegato il vicepresidente Riccardi - è quello di dover fare affidamento su un sistema sanitario già stressato. Da qui la necessità di poter disporre di un numero adeguato di professionisti sanitari. L'abilitazione alle somministrazioni rappresenta un passaggio cruciale per poter garantire una gestione rapida ed efficiente della campagna, con la preoccupazione che, viste alcune regole di stampo medioevale vigenti in Italia sulla materia, introdurre dei cambiamenti per il Governo non sarà semplice». Su questo tema il nuovo commissario Figliuolo ha risposto affermando che la questione del personale abilitato necessario per le vaccinazioni, anche in previsione nelle prossime settimane dell'arrivo di un numero significativo di dosi, è all'attenzione della struttura commissariale.

