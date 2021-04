Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Grazie all'arrivo di circa 11 mila dosi di Pfizer consegnate mercoledì e alle 1.300 di AstraZeneca recapitate ieri mattina alla farmacia dell'Ospedale di Udine, l'Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale ha aggiornato la propria agenda di vaccinazioni per l'anticipo o l'inserimento di nuovi appuntamenti per gli ultra ottantenni e per persone fragili-vulnerabili, anche in vista delle nuove consegne previste per la...