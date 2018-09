Arrivata la convenzione Sir 3 in pista dal 2023

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIPADOVA Alla fine, com'è tradizione in questi casi, la notizia migliore arriva a margine dell'incontro per la presentazione della nuova campagna abbonamenti. A domanda se il ministero avesse battuto un colpo rispetto ai 56 milioni di euro sempre promessi e non ancora erogati per la linea Stazione-Voltabarozzo, il vicesindaco Lorenzoni spiega: «Abbiamo ricevuto la bozza di convenzione, quella sulla quale si firmerà il contratto e ci verrà riconosciuto subito il 10 per cento della spesa. Il governo accontenterà dapprima le metro di...