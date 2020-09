LE REAZIONI

CORTINA D'AMPEZZO Gli albergatori di Cortina faranno la loro parte, nell'organizzazione dei Campionati del mondo di sci alpino 2021, come avevano garantito sin dall'inizio di questa avventura. Roberta Alverà conferma l'impegno della locale associazione di categoria, che presiede: «Abbiamo dato da subito la disponibilità sino all'80% dei nostri posti letto e abbiamo sottoscritto un contratto con Fondazione 2021. Era stata indicata la data del 6 agosto scorso, per fissare le conferme. Col Covid la scadenza è slittata di oltre un mese, al 15 settembre».

LE PRENOTAZIONI

La presidente Alverà conferma altre forme di impegno da parte degli albergatori: «Noi abbiamo dato la nostra disponibilità anche a rivedere i prezzi pattuiti, applicando una ulteriore riduzione del 10 per cento sulle tariffe già concordate. In questo momento non riesco ancora a sapere quanti sono i posti realmente prenotati. Stanno arrivando le prime conferme, ma è presto per avere il dato definitivo». La reale occupazione delle stanze, da parte dell'organizzazione dei Mondiali, sarà verificata nei prossimi mesi. Quello che è certo è che a Cortina e nei paesi vicini non ci saranno letti vuoti, in quelle due settimane cruciali.

GLI ACCORDI

«Noi abbiamo sempre parlato di posti letto, sul totale di 4.200 disponibili negli alberghi di Cortina - prosegue la presidente degli albergatori - ora leggo che la Fondazione scrive di 1.200 stanze e non posti letto. Non è la stessa cosa, ma vedremo di chiarirci. Vedo entusiasmo ed enfasi nella loro voglia di comunicare, e questo è positivo. Nei fatti seguiremo la procedura concordata: noi diamo la disponibilità all'accoglienza. Ciò che Fondazione non dovesse utilizzare, noi lo metteremo subito disponibile sul mercato. Ci siamo impegnati prima di tutto con loro. In un secondo tempo ci sentiremo liberi di vendere le stanze che non dovessero servire all'organizzazione».

TUTTO ESAURITO

La presidente Alverà è comunque certa che saranno settimane straordinarie per Cortina: «Noi siamo certi che ci sarà una forte richiesta. Verrà molta gente, anche se è già stato comunicato che saranno ridotti i numeri di spettatori e giornalisti. Tra l'altro, i Mondiali cadono nelle settimane di alta stagione, nel periodo del Carnevale: per noi è la fase più importante di ogni inverno». Cortina intera sta lavorando per sfruttare l'effetto volano dei Mondiali: «Stiamo pensando a una promozione che richiami la gente a sciare sulle piste dei campioni. Bisognerà farla tutto l'inverno, sia nel periodo che precede le gare, sia nelle settimane successive». Gli albergatori faranno la loro parte, anche riducendo l'incasso immediato delle loro stanze, nella consapevolezza di contribuire al rilancio complessivo del paese: «C'è stata una forte assunzione di responsabilità conclude Alverà e abbiamo voluto aspettare. Molti alberghi avevano ricevuto richieste, da parte di agenzie straniere, ma noi abbiamo raccomandato a tutti di conservare le stanze necessarie all'organizzazione. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Poi, una volta data risposta alle esigenze della Fondazione, ognuno deciderà come muoversi sul mercato, per utilizzare al meglio le altre stanze».

M.Dib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA