Arrivano le attese strisce pedonali sulla strada del mare

MUSILESoluzione in vista per un punto nero della viabilità: un nuovo attraversamento pedonale in via Piave, la strada percorsa soprattutto d'estate da migliaia di automobilisti diretti a Jesolo. In questi giorni la Città metropolitana di Venezia ha iniziato i lavori per la realizzazione dell'intervento lungo la strada provinciale 51, all'intersezione con via Pace a Musile di Piave.Oltre alle strisce pedonali, i lavori prevedono l'installazione di un'illuminazione ottica a led specifica per gli attraversamenti, con segnaletica orizzontale ad...