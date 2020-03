LA RISPOSTA MEDICA

VENEZIA Un piccolo esercito di camici bianchi per prendersi cura dei pazienti contagiati da coronavirus ma curati a casa. Sono le Unità Speciali di Continuità Assistenziali (Usca, la sigla) previsti dal decreto legge 14/2020 con l'obiettivo di permettere ai medici di medicina generale di tornare (se possibile) ad occuparsi dell'attività ordinaria delegando a loro l'assistenza a domicilio dei pazienti Covid-19 positivi e sintomatici.

I medici Usca arriveranno anche nel veneziano dove a breve saranno attivate dodici equipe che avranno sede nei locali dei Medici di Continuità assistenziali e saranno aperte dalle 8 alle 20. Sono pronte per partire le equipe di Favaro (5 medici, ma per la mole di lavoro ne servirebbero 8); Venezia (altri 5 medici in una città dov'è già stata attivata la sorveglianza telefonica e il contatto coi medici di medicina generale.

Nella lista delle zone dove verrà avviata anche Dolo, con 4 medici; Noale con 3 medici e Chioggia con 2 medici (ma ne servirebbero 3).

Dalla Direzione di Ulss 3 fanno sapere che si andrà a regime quando arriveranno le procedure operative dalla Regione si attendono altre candidature per andare a regime con tutte le equipe attivate.

MASCHERINE CONSEGNATE

Intanto dalla Regione Veneto si sta concludendo la distruzione delle mascherine di protezione realizzate e stampate da Grafica Veneta e donate all'ente. Nel veneziano sono state consegnate 118.600, il che vuol dire aver coperto l'85,7% della popolazione dell'area metropolitana. Una media che è replicabile secondo ogni singolo comune della provincia veneziana.

Per quanto riguarda le strutture e gli operatori sanitari invece verranno distribuite negli ospedali e nel territorio 20.000 mascherine chirurgiche, 11.000 FFP2, 2.000 FFP3 oltre a camici impermeabili e tute. Nelle Case di riposo saranno fornite 6.000 mascherine chirurgiche. Ragionando di camici e tute saranno consegnati con priorità ai reparti e servizi più a rischio: Terapia Intensiva, gruppi operatori e personale del Suem 118.

I TAMPONI

Entrerà in funzione oggi, ma solo per il collaudo, il nuovo macchinario del laboratorio di Mestre per l'analisi dei tamponi che fino a ieri veniva svolto dall'ospedale di Venezia.

Con l'entrata in regime del laboratorio mestrino si potrà così ridurre il tempo d'attesa per avere i risultati dei tamponi.

Al momento in alcuni casi si devono aspettare anche oltre i dieci giorni, questo perché il laboratorio di Genomica è oberato dalla mole di lavoro che gli viene richiesto dal momento che si trova ad analizzare non solo gli esami dell'Ulss 3 ma pure quelli dell'Ulss 4.

Il nuovo macchinario permetterà di aprire il laboratorio a ciclo continuo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 una volta che sarà anche conclusa la fase di formazione del personale chiamato a lavorare nella struttura.

Nicola Munaro

